МедиазонаДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентМинобороны России: российские войска отступили из Балаклеи «для достижения целей СВО»Министерство обороны РФ сообщило о перегруппировке российских войск под Балаклеей.URA.RuМинобороны России утверждает, что провело «операцию по свертыванию и переброске войск» от Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении».МедиазонаДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ пресс-релизе говорится, что решение об отступлении принято «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».МедиазонаURA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 сентября.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАрмия РФ отступила от Балаклеи и уничтожила более 2000 бойцов ВСУ: главное о спецоперации к вечеру 10 сентябряURA.Ru12:51Минобороны признало потерю контроля над БалаклеейЗакC.Ру10:45Минобороны России: российские войска отступили из Балаклеи «для достижения целей СВО»Медиазона10:24Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать все источникиОценить2Поделиться