Будьте в Плюсе
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Минобороны России: российские войска отступили из Балаклеи «для достижения целей СВО»

Министерство обороны РФ сообщило о перегруппировке российских войск под Балаклеей.
URA.Ru
Минобороны России утверждает, что провело «операцию по свертыванию и переброске войск» от Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении».
Медиазона
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В пресс-релизе говорится, что решение об отступлении принято «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
Медиазона
URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 сентября.
URA.Ru

Подробнее о событии

Армия РФ отступила от Балаклеи и уничтожила более 2000 бойцов ВСУ: главное о спецоперации к вечеру 10 сентября
URA.Ru12:51
Минобороны признало потерю контроля над Балаклеей
ЗакC.Ру10:45
Минобороны России: российские войска отступили из Балаклеи «для достижения целей СВО»
Медиазона10:24
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Показать все источники

Интересное

В представительстве ЛНР заявили о полном контроле союзными войсками территории республики

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил о полном контроле союзными войсками территории республики.
RT на русском13:55

Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма

Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в Минобороны.
РИА Новости10:07

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала Берлин закончить войну с Москвой ради поставок газа

Правительству Германии стоит отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
РИА Новости10:31

Глава ВГА Харьковской области объявил о выплатах жителям региона

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области выплатит жителям региона единоразовую помощь в размере 10 тыс. рублей.
ТАСС11:34

Пушилин: ситуация в Красном Лимане в ДНР остается достаточно тяжелой

Ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
РИА Новости11:10

Глава Запорожской области Балицкий ввел полный запрет на ввоз коммерческих грузов

О полном запрете на въезд коммерческих грузов рассказал глава администрации региона Евгений Балицкий, написав об этом в своем Telegram.
Lenta.ru12:57

Управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova возобновлять полеты в Москву

Управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в Москву.
Lenta.ru11:03

Линда Евангелиста триумфально вернулась на подиум после неудачной пластики

Главной звездой вечера стала 57-летняя Линда Евангелиста, которая долгое время пряталась от публики из-за неудачной пластики.
ОК!12:59

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Германию за нерешительность в украинском конфликте

Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel.
РИА Новости09:24

Игорь Стрелков: «Если российские войска оставили Изюм, то это хорошо»

Если российские войска оставили Изюм, то это хорошо.
Военное обозрение08:56