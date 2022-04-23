Как добавил представитель Минобороны, "в районе Чернобаевки расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня".
"Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия", - заявил Кириллов.
Немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с открытым письмом, в котором призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию.