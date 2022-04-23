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Минобороны России сообщило о 15 сбитых украинских БПЛА и самолете Су-25 под Харьковом

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Lenta.ru
Также в течение ночи уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населённым пунктом Новая Заря Николаевской области, — сказано
 в сообщении.
News.ru
За ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России было поражено 11 военных объектов Украины, включая семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и боевой техники.
Life.ru
Как добавил представитель Минобороны, "в районе Чернобаевки расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня".
Интерфакс

Подробнее о событии

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Минобороны сообщило о сбитом под Харьковом Су-25 ВС Украины
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Минобороны России сообщило о 15 сбитых украинских БПЛА и самолете Су-25 под Харьковом
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