Армия и оружие
BFM.ruВоенный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия американского корабля.
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Происшествия
Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков
Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Политика
Трамп намерен лично подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане.
Общество
Сириец хотел за 30 долларов проехать из ДНР на Украину
Мужчина восточной внешности ехал из Донецка на Украину. А в качестве «ксивы» протянул 30 долларов (1800 рублей).
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Здоровье
Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза
Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова подтвердила новый роман
Певица и телеведущая Ольга Орлова в последнее время активно намекает, что больше не одинока.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
Украинские власти предупредили о снижении пенсий
Большая часть жителей Украины получают пенсию ниже прожиточного минимума, сообщила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.
Авто
Прототип Lada Vesta в стиле Audi поразил пользователей Сети
Множество пользователей в сети отметили, что хотели бы видеть Lada Vesta в стиле Audi в своём гараже.
Единоборства
Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
Футбол
Шахтер — Десна 1:0
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Биатлон
Норицын прокомментировал увольнение из сборной России
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Гаджеты
Дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro рассекретили в Сети
Рендеры смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro опубликовал в Сети ресурс Slashleaks.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Происшествия
Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса
Шоу-бизнес
«Держать не стали»: стала известна причина увольнения Шепелева
Как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Шепелев, недавно разорвавший контракт с Первым каналам, прокомментировал слухи о том, что новым ведущим программы «На самом деле» может стать актёр Тимур Еремеев.