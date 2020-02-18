Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruВоенный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия американского корабля.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

РБК11:24

Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Lenta.ru11:22

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

ТАСС10:53

Американский эсминец зашел в Черное море

РИА Новости10:55

ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черное море эсминцем США

Известия10:54

В Черном море засекли американский эсминец

Газета.Ru11:13

Сенсации ищут в глубинах

Российская газета00:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия

Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков

Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».
Известия 12:06
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
КП - Санкт-Петербург 10:55
Биатлон

Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Газета.Ru 11:02
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости 09:34
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
Политика

Трамп намерен лично подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане.
Коммерсантъ 10:56
Общество

Сириец хотел за 30 долларов проехать из ДНР на Украину

Мужчина восточной внешности ехал из Донецка на Украину. А в качестве «ксивы» протянул 30 долларов (1800 рублей).
КП - Донецк 20 февраля в 12:50
Баскетбол

Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет

Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
ProstoProSport 11:56
Здоровье

Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Газета.Ru 08:36
Общество

В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза

Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Шоу-бизнес

Ольга Орлова подтвердила новый роман

Певица и телеведущая Ольга Орлова в последнее время активно намекает, что больше не одинока.
Bimru.ru 04:17
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Общество

Украинские власти предупредили о снижении пенсий

Большая часть жителей Украины получают пенсию ниже прожиточного минимума, сообщила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:46
Авто

Прототип Lada Vesta в стиле Audi поразил пользователей Сети

Множество пользователей в сети отметили, что хотели бы видеть Lada Vesta в стиле Audi в своём гараже.
Car.ru 12:11
Единоборства

Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168

Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
Чемпионат вчера в 22:13
Футбол

Шахтер — Десна 1:0

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 16:30
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Биатлон

Норицын прокомментировал увольнение из сборной России

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Спорт день за днем 12:16
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 21 февраля в 12:43
Армия и оружие

Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет

Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Говорит Москва 12:21
Гаджеты

Дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro рассекретили в Сети

Рендеры смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro опубликовал в Сети ресурс Slashleaks.
Народные новости вчера в 05:23
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Армия и оружие

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Политика Сегодня 06:16
Шоу-бизнес

«Держать не стали»: стала известна причина увольнения Шепелева

Как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Шепелев, недавно разорвавший контракт с Первым каналам, прокомментировал слухи о том, что новым ведущим программы «На самом деле» может стать актёр Тимур Еремеев.
Рамблер 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное