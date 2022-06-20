Будьте в Плюсе

Минобороны России сообщило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз под Одессой

Российские военные нанесли удар высокоточной ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по аэродрому Арциз в Одесской области, сообщило Минобороны.
РИА Новости
Станция управления беспилотниками и два "Байрактара ТБ2" уничтожили ударом ракеты "Оникс", выпущенной из берегового ракетного комплекса "Бастион".
РЕН ТВ
Также ведомство сообщило, что за сутки на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Куртимовка, Тоненькое, Очеретино, Новгородское, Сухая Балка, Майоровка, Отрадовка и Зайцево были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град».
РБК
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.
RT на русском

Подробнее о событии

Войска РФ уничтожили станцию управления беспилотниками под Одессой
РЕН ТВ04:23
Минобороны сообщило о ракетном ударе по аэродрому Арциз в Одесской области
News.ru04:32
МО: российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области
RT на русском04:26
Российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по военному аэродрому Арциз под Одессой
Lenta.ru04:25
ВС РФ ракетой «Оникс» нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области
ТАСС04:42
Минобороны России сообщило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз под Одессой
РИА Новости04:20
В МО РФ сообщили об уничтожении «Ониксом» станции управления «Байрактарами» под Одессой
ТК Звезда04:18

Интересное

Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года.
ТАСС10:06

Прокуратура Мюнхена сообщила о конфискации трех квартир у россиян из-за санкций

В Германии впервые конфисковали недвижимость граждан России после введения санкций из-за спецоперации на Украине, передает телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена.
РИА Новости08:18

МИД Литвы опроверг нарушение транзита в Калининград и заявил об исполнении санкций ЕС

Как сообщают в МИД Литвы, временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю на встрече в ведомстве была вручена нота с разъяснениями ограничений, введенных на транзит грузов в Калининградскую область.
Lenta.ru09:34

ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.
РБК09:40

«Биг тейсти» появится в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

Бургер, схожий по рецептуре с «Биг тейсти», появится в меню ресторанов бывшей сети Макдоналдс «Вкусно — и точка» под названием «Биг спешл».
RT на русском10:27

Кадыров опроверг обмен бывшей участницы «Азова» Тайры на сына зампреда главы Чечни в Крыму

Глава Чечни Рамзан Казыров опроверг обмен бывшей участницы украинского националистического формирования «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра) на сына заместителя представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова — Адама Гриценко.
Lenta.ru10:15

Глава Крыма Аксёнов сообщил об ударе по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в море

Украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», спасены пять человек, из них трое получили ранения, поиски остальных продолжаются.
RT на русском06:06

МВД Финляндии сообщило об открытии границы для туризма с Россией с 30 июня

Финляндия не будет продлевать введенные из-за пандемии ограничения на перемещение граждан, границу вновь откроют для туризма с Россией с 30 июня, сообщается на сайте местного МВД.
РИА Новости09:02

Курс доллара опустился ниже 55,5 рубля впервые с июля 2015-го

Американская валюта торгуется на таком уровне впервые с 3 июля 2015 года.
Коммерсантъ08:50

Подполковник ЛНР Марочко: боевики начинают вести переговоры, вывешивают белые флаги

"У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги, вести какие-то переговоры", — отметил он.
РИА Новости09:51