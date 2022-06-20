Также ведомство сообщило, что за сутки на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Куртимовка, Тоненькое, Очеретино, Новгородское, Сухая Балка, Майоровка, Отрадовка и Зайцево были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град».