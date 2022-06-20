Также ведомство сообщило, что за сутки на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Куртимовка, Тоненькое, Очеретино, Новгородское, Сухая Балка, Майоровка, Отрадовка и Зайцево были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град».
Как сообщают в МИД Литвы, временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю на встрече в ведомстве была вручена нота с разъяснениями ограничений, введенных на транзит грузов в Калининградскую область.
Глава Чечни Рамзан Казыров опроверг обмен бывшей участницы украинского националистического формирования «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра) на сына заместителя представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова — Адама Гриценко.