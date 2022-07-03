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Минобороны России сообщило об уничтожении ВКС России под Николаевом 120 наемников

ВКС России нанесли удар по базе иностранных наемников на окраине города и уничтожили около 120 солдат.
Lenta.ru
В результате удара уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники, добавили в Минобороны РФ.
Известия
Также в районе населенного пункта Спорное в ДНР удалось ликвидировать подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Хмельницкого.
Российская газета
26 июня российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
Известия

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Ударом ВКС в Николаеве уничтожено до 120 иностранных наемников
Взгляд.ру05:25
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 120 наемников в Николаеве
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Минобороны: ВС РФ уничтожили до 120 наемников одним ударом
URA.Ru05:26
Минобороны России сообщило об уничтожении ВКС России под Николаевом 120 наемников
Lenta.ru06:26
ВКС РФ ликвидировали в Николаеве до 120 иностранных наемников
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