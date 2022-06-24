Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В свою очередь министр окружающей среды и туризма заявил, что страна готова в будущем поддерживать и сотрудничать с проектами мирового уровня, и рассказал о возможности строительства исследовательской базы Марса в монгольской Гоби.
Компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс», пишет Forbes со ссылкой на собственные источники и подтверждения продуктовых ретейлеров.
Как указывает издание Indépendant со ссылкой на слова представителя Генштаба французской армии, "штаб полностью опровергает эту информацию", в то же время никаких данных, опровергающих данные о захвате САУ Россией, в сообщении не приводится.