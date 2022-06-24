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Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга группировкой войск «Центр»

Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РИА Новости
Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в Горском котле, — указано
 в Telegram-канале.
News.ru
Освобождены 11 населенных пунктов, включая Горское и Золотое.
Известия
Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Минобороны заявило, что российские войска блокировали Лисичанск с юга
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Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга группировкой войск «Центр»
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