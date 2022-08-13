РБКМинобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны России.РБКВ районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады украинских войск.РИА НовостиКак сообщил корреспондент RT, согласно данным НМ ДНР, за минувшие сутки Донецк обстреливался ВСУ из установок РСЗО «Град» с позиций в посёлке Красногоровка.RT на русскомС 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.ИзвестияЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаНТВPiter.tvРИА НовостиТВ ЦентрРЕН ТВSmotrim.ruПятый каналРБКГлавный региональныйВечерняя МоскваБлокнот.руКомсомольская правдаКП - ДонецкREGNUMНародные новостиЦарьградАргументы и ФактыReadovka NewsПолитРоссияРоссийская газетаLife.ruНациональная служба новостейРЕН ТВVesiskitim.ruПодробнее о событииСпецоперация, 13 августа: МО РФ сообщило об уничтожении установки HIMARS возле КраматорскаРИА Новостивчера в 13:49В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта ПескиИзвестиявчера в 08:45В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта ПескиТАССвчера в 06:15Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими ПескамиРБКвчера в 06:35Минобороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНРRT на русскомвчера в 06:06Минобороны РФ: донецкий поселок Пески полностью взят под контрольНТВвчера в 06:03Минобороны России заявило об установлении полного контроля над поселком Пески в ДНРLenta.ruвчера в 05:59Показать ещёОценить4KПоделиться