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Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны России.
РБК
В районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады украинских войск.
РИА Новости
Как сообщил корреспондент RT, согласно данным НМ ДНР, за минувшие сутки Донецк обстреливался ВСУ из установок РСЗО «Град» с позиций в посёлке Красногоровка.
RT на русском
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
Известия

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