РБКМинобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны России.РБКГлава ДНР Денис Пушилин отмечал, что штурм населенного пункта был крайне сложным: «Противник буквально вгрызся в занятые территории. Подземные ходы были вырыты между подвалами жилых домов».RuNews24.ruРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.РИА НовостиРоссийская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаНТВPiter.tvРИА НовостиТВ ЦентрРЕН ТВSmotrim.ruПятый каналРБКГлавный региональныйВечерняя МоскваБлокнот.руКомсомольская правдаКП - ДонецкREGNUMНародные новостиЦарьградАргументы и ФактыReadovka NewsПолитРоссияРоссийская газетаКурьер. Среда. БердскLife.ruНациональная служба новостейРЕН ТВVesiskitim.ruПодробнее о событииВ Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта ПескиИзвестия08:45Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими ПескамиРБК06:35Минобороны РФ: донецкий поселок Пески полностью взят под контрольНТВ06:03Минобороны России сообщило о полном контроле над Песками в ДНРРИА Новости06:14Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в ДНРКомсомольская правда06:07В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта ПескиТАСС06:15Минобороны России заявило об установлении полного контроля над поселком Пески в ДНРLenta.ru05:59Показать ещёОценить3,2KПоделиться