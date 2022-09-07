«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — сообщили в оборонном ведомстве.
«Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — говорится в документе.
Кадры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" показывают, что российские войска находятся в полной боеготовности, написала журналистка британской газеты Mirror Ханна Левен.