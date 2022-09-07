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Минобороны России сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Национальная служба новостей
«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — сообщили в оборонном ведомстве.
Lenta.ru
Авиация и ракетные войска, а также артиллерия ВС РФ «продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении», добавили в Минобороны.
Московский Комсомолец
В Минобороны РФ добавили, что у населённого пункта Перемога в Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады, а также сбиты украинские МиГ-29 и Су-25.
Национальная служба новостей

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Минобороны России заявило, что ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении
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Минобороны России сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
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