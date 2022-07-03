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Минобороны России: в лисичанском котле полностью заблокирована группировка войск Украины

Войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, в лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.
RT на русском
Перед тем как взять украинских боевиков в кольцо, российские войска группировки "Центр" под руководством генерал-полковника Александра Лапина взяли под контроль населенные пункты Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка.
РЕН ТВ
Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои в городе, завершая разгром окруженного противника.
РИА Новости
Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.
Вести.Ru

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Минобороны России: в лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ
РИА Новости05:30
Минобороны РФ: войска группировки «Центр» замкнули кольцо вокруг Лисичанска. Брифинг
Первый Севастопольский05:27
Минобороны России: в лисичанском котле полностью заблокирована группировка войск Украины
RT на русском05:13
Минобороны РФ заявило, что войска группировки «Центр» замкнули кольцо вокруг Лисичанска
ТАСС05:04
Группировка войск Украины заблокирована в лисичанском котле — Минобороны РФ
ИА Красная Весна05:40
Минобороны сообщило, что в лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ
Lenta.ru05:17
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