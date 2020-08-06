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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Минобороны России впервые публично раскрыло условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета ведомства «Красная звезда».В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
Царьград

«Красные линии» ядерного сдерживания: Российский Генштаб выдал предупреждение

Царьград18:05
RT на русском

В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания

RT на русском19:53
РИА Новости

В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Известия

Минобороны раскрыло условия нанесения ядерного удара

Известия20:10
Московский Комсомолец

Генштаб: Россия задействует ядерный потенциал при ракетной атаке

Московский Комсомолец17:38
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Lenta.ru17:01

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской.
Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях
Дума ТВвчера в 08:27
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В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который подозревается в обмане 16-летней знакомой на 93 тысячи рублей под предлогом того, что он является проводником между человеком и дьяволом и может обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.
РИА Новости20:28

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

У Путина остался последний шанс – Хазин

Россия всё ещё может пойти по пути модернизации и отказаться от либеральной модели своего существования, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ruвчера в 19:15
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