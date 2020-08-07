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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
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Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Lenta.ru05:52
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03
Известия

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Известия05:27
RT на русском

В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском01:48
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58
РИА Новости

В России раскрыли условия применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Газета.Ru

Минобороны назвало условие применение ядерного оружия

Газета.Ru06:50

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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«Ожидать каких-то масштабных реформ из-за одного игрока было наивно» — Роман Дворянкин о Valve и кодексе поведения для игроков

Бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, как он вместе с Алексеем Solo Березиным и Себастьяном Ceb Дебсом вел переговоры с Valve о введении кодекса поведения для киберспортсменов.
CyberSport.ru05:29

Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на $100 млрд после подписания президентом Дональдом Трампом указов, фактически запрещающих деятельности сервисов TikTok и WeChat в США.
Коммерсантъ05:15
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Два новых спектакля готовит к показу иркутский музыкальный театр

Два новых спектакля представят артисты иркутского музыкального театра в юбилейном 80-м театральном сезоне, рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, сообщили 7 августа 2020 года в пресс-службе регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)02:24

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Новое крыло, новые ракеты: в США оценили модернизацию Ту-95

Новейшая версия российского самолета имеет гораздо более широкие возможности, чем ее прототип - тот, как известно, мог сбрасывать только неуправляемые свободнопадающие бомбы (в основном термоядерные).
Российская газета03:03
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