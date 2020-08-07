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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны назвало условие применения ядерного оружия

Россия применит ядерное оружие в случае любой ракетной атаки по своей территории. Об этом говорится в статье Генштаба вооруженных сил России, опубликованной в Красной звезде.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Lenta.ru05:52
РИА Новости

В России раскрыли условия применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Известия

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Известия05:27
RT на русском

В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском01:48
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58
Газета.Ru

Минобороны назвало условие применения ядерного оружия

Газета.Ru06:50
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03

Учебные заведения Дона 1 сентября начнут работу по новым правилам

В случае если в недели, оставшиеся до Дня знаний, в регионе не произойдет существенного ухудшения эпидемической ситуации, школы, учреждения высшего и среднего профессионального образования начнут обучение в очном режиме, однако многое в их работе изменится.
Правительство Ростовской области09:30

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на полеты чиновников бизнес-классом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил разрешить местным чиновникам пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах.
Коммерсантъ10:24
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