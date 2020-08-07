Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
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Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.В источнике
С чего всё началось
Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания
Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
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