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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Эксперт объяснил заявление Генштаба о неотвратимости ядерного возмездия: предупреждение

Московский Комсомолец11:14
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Lenta.ru05:52
РИА Новости

В России раскрыли условия применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Известия

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Известия05:27
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58
Газета.Ru

Минобороны назвало условие применения ядерного оружия

Газета.Ru06:50
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03

Регуляция глюкозы организмом зависит от пола

Исследователи из Медицинской школы Университета Тафтса и Высшей школы биомедицинских наук Тафтса обнаружили у мышей специфические для самок нейронные механизмы, которые могут изменить роль эстрогена в метаболизме глюкозы на разрушительный.
Регуляция глюкозы организмом зависит от пола
MedikForum.ru00:50

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUM14:59
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Ростуризм назвал рекомендации для россиян в Турции

Ростуризм предупредил россиян о том, что собираясь в путешествие в Турцию, необходимо обзавестись медицинской страховкой, которая покроет расходы на лечение COVID-19 (в классическую страховку коронавирус не входит).
Рамблер14:05
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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