Армия и оружие
RT на русскомМинобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году
«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
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Нашлось всё: российские космические войска обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности
Комсомольская правда05:04
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