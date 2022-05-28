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Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана в Донецкой области от ВСУ

Российские военные завершили освобождение от националистов города Красный Лиман в Донецкой области.
Lenta.ru
"В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал он.
РИА Новости
Также российские ВС поразили пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и четыре склада боеприпасов.
Ведомости
По словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, сопротивление противника в скором времени будет подавлено.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Минобороны России сообщило о полном освобождении Красного Лимана от националистов
РИА Новости05:07
Минобороны РФ заявило о полном освобождении Красного Лимана
URA.Ru04:47
Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Красный Лиман в Донецкой области
Газета.Ru04:47
Минобороны России заявило об освобождении от националистов города Красный Лиман
ТАСС05:02
Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана от украинских националистов
RT на русском04:46
Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Красный Лиман
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В Минобороны РФ сообщили о взятии под полный контроль Красного Лимана
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