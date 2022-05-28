Lenta.ruМинобороны России заявило об освобождении Красного Лимана в Донецкой области от ВСУРоссийские военные завершили освобождение от националистов города Красный Лиман в Донецкой области.Lenta.ru"В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал он.РИА НовостиТакже российские ВС поразили пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и четыре склада боеприпасов.ВедомостиПо словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, сопротивление противника в скором времени будет подавлено.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьНТВНТВИзвестияТелеканал Санкт-ПетербургМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаВоенное делоРЕН ТВМолваФАНLife.ruАбзацКомсомольская правдаПятый каналНевские НовостиГазета.RuПолитическая ЭкспертизаТелеканал 360°ЦарьградИзвестияРоссийская газетаНовостной фронтВечерняя МоскваНовый ДеньПодробнее о событииМинобороны России сообщило о полном освобождении Красного Лимана от националистовРИА Новости05:07Минобороны РФ заявило о полном освобождении Красного ЛиманаURA.Ru04:47Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Красный Лиман в Донецкой областиГазета.Ru04:47Минобороны России заявило об освобождении от националистов города Красный ЛиманТАСС05:02Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана от украинских националистовRT на русском04:46Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Красный ЛиманИнтерфакс04:43В Минобороны РФ сообщили о взятии под полный контроль Красного ЛиманаРЕН ТВ04:37Показать ещёОценить1KПоделиться