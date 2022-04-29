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Минобороны России заявило об уничтожении корпусов ракетно-космического предприятия в Киеве

Воздушно-космические силы России уничтожили в Киеве производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли.
ТАСС
О ходе спецоперации рассказал
 на утреннем брифинге 29 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Евразия Daily
Также высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.
Радио Sputnik
Одновременно высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены 10 военных объектов ВСУ, в том числе девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов около поселка Ильичевка.
Московский Комсомолец

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Минобороны РФ: ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода «Артем» в Киеве
Известия07:02
Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве
РБК04:24
ВКС РФ уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве
РЕН ТВ03:43
Минобороны России заявило об уничтожении корпусов ракетно-космического предприятия в Киеве
ТАСС03:58
Минобороны России сообщило об уничтожении ВКС корпусов завода «Артем» в Киеве
Lenta.ru03:47
Минобороны РФ: ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода «Артем» в Киеве
РИА Новости04:19
В Минобороны России сообщили об уничтожении производственных корпусов завода «Артем» в Киеве
ТК Звезда03:40

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