По данным CORE.XP, больше всего иностранные компании в Москве владеют торговыми центрами, где у них 18% от всего объема площадей (1,2 млн кв.м). Доля иностранных компаний в складской недвижимости составляет 16% (3,7 млн кв.м). Эти показатели включают склады, которые компании используют под собственные нужды.