В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава, — отметили в ведомстве.
«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380», — передает Bloomberg.
"Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", - сообщила дипмиссия в соцсети Twitter.