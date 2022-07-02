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Минобороны России заявило о потерях 50% личного состава тремя батальонами ВСУ за сутки

Три украинских батальона за сутки потеряли более 50% личного состава в ходе боев у Верхнекаменки и Золотаревки, заявило
 Минобороны РФ.
Радио Sputnik
В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава, — отметили в ведомстве.
News.ru
В результате уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники.
ТК Звезда
В ДНР и Николаевской области уничтожено пять пунктов управления ВСУ, в Запорожской области — три склада с боеприпасами.
РБК

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