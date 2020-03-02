Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Эксперт оценил заявление Минобороны: «Все чужаки над Идлибом будут сбиты»

Московский Комсомолец06:28

Россия не обещает безопасность турецкой авиации в Сирии

Газета.Ru07:52

Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новостивчера в 20:40

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РФ не гарантирует безопасность для авиации Турции после закрытия неба над Идлибом

ТК Звездавчера в 14:20
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
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В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета вчера в 16:01
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В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
RT на русском 10:09
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Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Известия 09:12
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Биатлон

CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Известия 09:38
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Глава МВД Турции назвал число прибывших в Грецию беженцев

Более 117 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции и Греции.
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Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Кокорин забил первый гол после колонии

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Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Появился второй трейлер фильма «Стрельцов»

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В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества

Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
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Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

Как рассказал атаман Геннадий Ковалев, приказ разослали по всем казачьим организациям.
ТагилСити.ру 10:22
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В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
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В Башкирии уволили оскорблявшую школьницу учительницу

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РБК вчера в 22:09
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
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Кино

Стали известны номинанты на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на национальную премию «Ника» по итогам 2019 года.
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Nissan сокращает выпуск машин в РФ

В 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей.
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Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
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Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
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Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии

В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
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Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

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Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
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В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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