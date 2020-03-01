Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаМинобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск. Поводом для этого послужили события последних дней.
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