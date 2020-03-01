Напомним, турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС, летчики катапультировались. После этого власти САР пошли на кардинальные меры - закрыли небо над северо-западом республики.

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Игры Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.

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Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

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Здоровье Продажи БАДов в России резко выросли В Роспотребнадзоре начали проверять названия БАДов на сходство с лекарствами и намерены запретить продажу и рекламу добавок на спортивных объектах.

Политика Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.

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Происшествия Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.