Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаМинобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Напомним, турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС, летчики катапультировались. После этого власти САР пошли на кардинальные меры - закрыли небо над северо-западом республики.
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