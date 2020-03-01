Армия и оружие
Российская газетаМинобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Напомним, турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС, летчики катапультировались. После этого власти САР пошли на кардинальные меры - закрыли небо над северо-западом республики.
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Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Происшествия
В Екатеринбурге напали на экс-директора четвертой овощебазы, который пытался украсть земли барда Новикова
Ночью в Екатеринбурге напали на экс-директора овощебазы №4 Ивана Обухова. Об этом сообщил источник URA.RU.
Экономика
Дополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита
Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
Футбол
«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Здоровье
В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом медики зафиксировали в штате Нью-Йорк, заболевшая посещала Иран, сообщил губернатор Эндрю Куомо.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Продажи БАДов в России резко выросли
В Роспотребнадзоре начали проверять названия БАДов на сходство с лекарствами и намерены запретить продажу и рекламу добавок на спортивных объектах.
Политика
Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина
Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Происшествия
Красноярцы сообщают о массовой гибели бездомных собак
Красноярцы распространяют информацию о массовом убийстве бродячих собак.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Наука
В Бразилии ученые расшифровали геном коронавируса
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний
Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Происшествия
Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Наука
Лучшее за день. 29 февраля
На сегодняшнем фото дня вы видите две фотографии Урана, снятые телескопом Hubble, сделанные с разницей в год: в 2005 и 2006 годах.
Армия и оружие
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.