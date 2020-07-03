Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаМинобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
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с чего всё началось

Чтобы господство в воздухе оставалось за нами

О растущем боевом потенциале ВКС с учётом поступления новых образцов вооружения, военной и специальной техники (в том числе БПЛА), развития системы предупреждения о ракетном нападении, совершенствования организации боевой и оперативной подготовки и развёртывания новых формирований, улучшения материально-технического обеспечения вида Вооружённых Сил, а также об участии военно-транспортной авиации в мероприятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции рассказывает главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей СУРОВИКИН.
Красная звездавчера в 17:02

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Главные новости к утру 3 июля

Коммерсантъ00:03

В ВКС заявили о способности С-500 поражать объекты в космосе

РБКвчера в 21:59

Система ПВО С-500 сможет работать против гиперзвукового оружия в космосе

Известиявчера в 18:06

Космический «Прометей»: С-500 сможет уничтожать спутники и «гиперзвук»

РЕН ТВвчера в 21:17

С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

RT на русскомвчера в 20:15

С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

РИА Новостивчера в 19:09

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

Российская газетавчера в 21:26
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Музыка

Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Мойка78 вчера в 20:18
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Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
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Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Компания Apple начнет выпускать смартфоны линейки iPhone 12 без гарнитуры и зарядного устройства.
Live24 01 июля в 12:33
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Киберспорт

Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление

REGNUM 30 июня в 02:53
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:39
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Армия и оружие

Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57

Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM вчера в 04:36
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
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Футбол

Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Политика

Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост вчера в 03:05
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Политика

Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 18:46
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
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Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
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Общество

Трамп связал рост числа случаев коронавируса в США с тестированием

Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией в США объясняется массовым тестированием, лучшим в мире.
Известия 01:28
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Футбол

Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»

ProstoProSport вчера в 15:59
Кино

Создатели «Джона Уика» снимут сериал по необычной игре My Friend Pedro

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 06:59 — REGNUM Режиссёр Дэвид Литч и сценарист Дерек Колстад планируют снять сериал на основе видеоигры My Friend Pedro.
REGNUM вчера в 23:59
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25
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Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

РБК вчера в 18:17
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Культура

Телеканал СТС возобновил съемки сразу семи сериалов

СТС объявил, что стартовали съемки сразу семи сериалов, котрые выйдут в ближайшем сезоне на канале.
Комсомольская правда вчера в 04:49
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Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
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Происшествия

Доцента одного из саратовских вузов подозревают в получении взятки

Доцента одного из саратовских вузов подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
FreeNews-Volga вчера в 10:52
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
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Политика

«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Происшествия

Еще четверо умерли от коронавируса в Новосибирской области

Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек. В отделениях реанимации находятся 80 человек.
НДН.инфо 00:37
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