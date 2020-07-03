Армия и оружие
Российская газетаМинобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
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с чего всё началось
О растущем боевом потенциале ВКС с учётом поступления новых образцов вооружения, военной и специальной техники (в том числе БПЛА), развития системы предупреждения о ракетном нападении, совершенствования организации боевой и оперативной подготовки и развёртывания новых формирований, улучшения материально-технического обеспечения вида Вооружённых Сил, а также об участии военно-транспортной авиации в мероприятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции рассказывает главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей СУРОВИКИН.Красная звездавчера в 17:02
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