Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВРоссийские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территорией Польши и Соединенных Штатов. Как сообщает издание "Красная звезда", эти полеты будут выполнены в рамках Договора по открытому небу. Полет над территорией Польши будет проведен с 21 по 25 октября на самолете Ан-30Б.
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с чего всё началось

Наблюдательные полёты над Польшей и США

Наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября 2019 года с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.
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