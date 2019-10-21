Армия и оружие
РЕН ТВРоссийские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территорией Польши и Соединенных Штатов. Как сообщает издание "Красная звезда", эти полеты будут выполнены в рамках Договора по открытому небу. Полет над территорией Польши будет проведен с 21 по 25 октября на самолете Ан-30Б.
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Наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября 2019 года с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.Красная звездавчера в 17:00
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В Минобороны России считают, что США заинтересованы в Договоре по открытому небу
Коммерсантъвчера в 17:59
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