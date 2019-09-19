Армия и оружие
RuNews24.ruМинобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ
«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики. Он же в понедельник, 16 сентября, сообщил, что атаку провели не с территории Йемена.
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Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери
Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.
ТВ Центр 08:03
Футбол
«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
Коммерсантъ Казань 06:13
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk 16:27
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro рассекретили накануне анонса
Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями официального рекламного буклета смартфона Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен уже завтра.
Megaobzor.com 05:09
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Футбол
Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
Metaratings 02:45
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru 17:19
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском 21:36
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
Свободная Пресса 01:47
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Экономика
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.
Коммерсантъ 18:03
Происшествия
Из дела ФСБ нашелся выход
Заговорщики попали в разработку УСБ ФСБ: Валерия Михеева и Владимира Заречнева задержали, а Константину Уварову удалось скрыться.
Коммерсантъ 18:03
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk 20:27
Армия и оружие
Эксперт усомнился в опасности европейских ПВО для ракет РФ
Народные новости 16 сентября в 07:42
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52