Будьте в Плюсе

Минобороны Сирии: трое сирийских военных погибли и семь ранены при авиаударе Израиля

Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны САР.
РИА Новости
"Противник в лице Израиля нанес авиаудар <...> со стороны оккупированных сирийских Голан. <...> В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения", — говорится в заявлении.
РИА Новости
В небе над столицей Сирии, Дамаском, средства противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Израиля, сообщает сирийское агентство SANA.
РБК
ЦАХАЛ продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минобороны Сирии: трое сирийских военных погибли и семь ранены при авиаударе Израиля
РИА Новости19:14
В Минобороны Сирии заявили о трех погибших военных после авиаудара Израиля
ТК Звезда19:32
Три человека погибли в результате авиаудара Израиля по Сирии
Российская газета19:17
Агентство SANA: трое военных погибли во время атаки Израиля на Дамаск
РЕН ТВ19:15
Трое сирийских военных погибли в результате израильского авиаудара по Дамаску и окрестностям
Известия19:33
Сирия сообщила о троих погибших из-за обстрела Израиля
Коммерсантъ19:09
В Сирии сообщили о гибели троих военных во время атаки Израиля на Дамаск
РБК18:54

Интересное

Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Документ размещен в Официальном журнале ЕС.
РИА Новостивчера в 16:12

В Диксоне ветеринары спасли белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки

В Красноярском крае спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.
РИА Новостивчера в 09:52

Ubisoft отменила Splinter Cell VR и Ghost Recon Frontline

Условно-бесплатную королевскую битву Ghost Recon Frontline компания анонсировала в октябре прошлого года, приурочив сюрприз к 20-летию серии Ghost Recon.
Игромания.рувчера в 13:38

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с обращением морпехов 36-й бригады ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.
РИА Новостивчера в 15:44

Кнутов проинформировал, почему у армии ВСУ не кончаются запасы артиллерии

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему артиллерия ВСУ не кончается.
Главный региональныйвчера в 13:46

Минюст попросил суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
РИА Новостивчера в 07:53

Минобороны обвинило ВСУ в грабеже домов в Славянске в российской форме

Украинские военные, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, подготовили провокацию против российских военнослужащих в Славянске в Донбассе, сообщает Минобороны России.
РБКвчера в 15:28

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась от рака

Актриса Железняк выразила соболезнования в связи со смертью коллеги по "Сватам" Писанки О том, что после тяжёлой болезни скончалась украинская актриса Руслана Писанка, стало известно 19 июля.
Life.ruвчера в 14:02

Кирилл Серебренников стал гостем нового выпуска «вДудь»

Российский режиссёр и театральный постановщик Кирилл Серебренников дал интервью журналисту Юрию Дудю (признан иностранным агентом в России).
Канобувчера в 09:26

Суд в ДНР рассмотрит дело неонацистской группировки «Медведи SS» в закрытом режиме

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) рассмотрит уголовное дело в отношении участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» в закрытом режиме.
RT на русском19:21