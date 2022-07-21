РИА НовостиМинобороны Сирии: трое сирийских военных погибли и семь ранены при авиаударе ИзраиляТрое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны САР.РИА Новости"Противник в лице Израиля нанес авиаудар <...> со стороны оккупированных сирийских Голан. <...> В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения", — говорится в заявлении.РИА НовостиВ небе над столицей Сирии, Дамаском, средства противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Израиля, сообщает сирийское агентство SANA.РБКЦАХАЛ продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаВечерняя МоскваРЕН ТВПодробнее о событииМинобороны Сирии: трое сирийских военных погибли и семь ранены при авиаударе ИзраиляРИА Новости19:14В Минобороны Сирии заявили о трех погибших военных после авиаудара ИзраиляТК Звезда19:32Три человека погибли в результате авиаудара Израиля по СирииРоссийская газета19:17Агентство SANA: трое военных погибли во время атаки Израиля на ДамаскРЕН ТВ19:15Трое сирийских военных погибли в результате израильского авиаудара по Дамаску и окрестностямИзвестия19:33Сирия сообщила о троих погибших из-за обстрела ИзраиляКоммерсантъ19:09В Сирии сообщили о гибели троих военных во время атаки Израиля на ДамаскРБК18:54Показать ещёОценить13Поделиться