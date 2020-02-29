Армия и оружие
КоммерсантъМинобороны Турции сообщило об уничтожении 56 военных армии Сирии
Турецкие военные ликвидировали 56 военных сирийской армии, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции. Также армия нейтрализовала восемь танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки, отметило военное ведомство.
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Минобороны Турции сообщило о ликвидации более 300 сирийских военных
Rambler News Serviceвчера в 05:47
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