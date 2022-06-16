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Минобороны: Украина готовит провокацию в Одессе для обвинения российских войск

По сообщению военного ведомства, 11 июня украинские спецслужбы инсценировали удар по медицинскому учреждению, который якобы был нанесен российской армией.
Московский Комсомолец
В качестве актёров в постановке участвовали порядка десяти человек, включая детей, которые были одеты в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.
News.ru
Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками «Больницу бомбят, спасайтесь!».
РБК
Ведомство напомнило, что в ходе военной операции российские силы «исключительно гуманно относятся к мирному населению» и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
РБК

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Минобороны РФ: Киев инсценировал удар по медучреждениям в Одессе 11 июня для обвинения России
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