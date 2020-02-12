Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе за период с 2014 по 2016 годы потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 – безвозвратно. Об этом сообщила информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на статистику Минобороны страны.
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На Украине подсчитали, сколько танков ВСУ потеряли в Донбассе

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Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РИА Новостивчера в 17:43
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Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
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Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора по открытому небу, попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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Шоу-бизнес

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Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
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Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.
Газета.Ru 01:47
Шоу-бизнес

Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет

В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
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Опубликовано первое официальное изображение Xiaomi Mi 10

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На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России

Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Газета.Ru 02:31
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
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Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

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Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
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Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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В Саратове нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку

Успехом увенчались поиски пропавшей 13-летней Ангелины Сапёлкиной из саратовского поселка Поливановка.
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