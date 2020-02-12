Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе
Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе за период с 2014 по 2016 годы потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 – безвозвратно. Об этом сообщила информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на статистику Минобороны страны.
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