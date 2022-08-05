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Минобороны: ВСУ нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС и Энергодару

Минобороны РФ
 сообщило, что вооруженные формирования Украины 5 августа нанесли три артиллерийских удара по атомной электростанции в Запорожье.
Live24
Всего было выпущено 20 снарядом калибром 152 миллиметра.
Царьград
Уточняется, что обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.
РИА Новости
Из-за обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение, а на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3 и снижена мощность энергоблока № 4. Также поврежден водопровод, из-за чего произошло факельное возгорание водорода.
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