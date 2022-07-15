Украинская артиллерия обстреляла центральный рынок Славянска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить ВС России в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Через несколько минут на месте обстрела работали украинские СМИ, которые «осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских Вооруженных сил по гражданскому населению», – подчеркнул он.
Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван, в свою очередь, заявил, что Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы и «дочки» в России, пока ситуация с филиалами российских банков за рубежом не улучшится, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.