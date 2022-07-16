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Минобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на северском направлении

Вооруженные силы РФ фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
РИА Новости
За последние двое суток потери личного состава превысили 600 человек.
Московский Комсомолец
Там отметили, что "для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии".
РИА Новости
В Минобороны РФ сообщают о ликвидации в Днепропетровске производственных мощностей, на которых производился ремонт ракетных комплексов «Точка-У» и реактивных систем залпового огня.
Военное обозрение

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