РИА НовостиМинобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на северском направленииВооруженные силы РФ фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.РИА НовостиЗа последние двое суток потери личного состава превысили 600 человек.Московский КомсомолецТам отметили, что "для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии".РИА НовостиВ Минобороны РФ сообщают о ликвидации в Днепропетровске производственных мощностей, на которых производился ремонт ракетных комплексов «Точка-У» и реактивных систем залпового огня.Военное обозрениеЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналВоенное делоМой БрянскТК ЗвездаРЕН ТВИзвестияНТВSmotrim.ruМоя Москва.онлайнАбзацВоенное обозрениеГазета.RuЦарьградРБКНародные новостиВоенное делоLife.ruИА Красная ВеснаГлас НародаПрофильФАНREGNUMПолитическая ЭкспертизаИзвестияУфимские ЗаметкиDaily StormRT на русскомГлагоLКомсомольская правдаПодробнее о событииМинобороны РФ заявило об уничтожении 115-й бригады ВСУ на северском направленииТАСС07:16Минобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на северском направленииРИА Новости06:19В МО России заявили о почти полном уничтожении 115-й бригады ВСУRT на русском06:36МО РФ: 115-я бригада ВСУ на Северском направлении фактически уничтоженаSmotrim.ru06:29Минобороны России сообщило об уничтожении 115-й бригады ВСУ на северском направленииРБК06:45МО РФ: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на северском направленииLenta.ru06:17ВКС России фактически уничтожили 115-ую мехбригаду ВСУ, действовавшую на Северском направленииТК Звезда06:11Показать ещёОценить1,1KПоделиться