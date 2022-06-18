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Минобороны: ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777

Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РИА Новости
Техника американского производства находилась у населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР.
РИА Новости
Также удалось уничтожить четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У».
Взгляд.ру
Также ракетные войска и артиллерия ликвидировали 310 националистов, десять танков и других бронемашин, три установки РСЗО "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 спецавтомобилей.
РИА Новости

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Русская армия ликвидировала четыре украинских взвода с американскими гаубицами
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