Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. 125

Шоу-бизнес Сильно похудевший Басков поразил россиян Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. 23

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 407

Происшествия На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 907

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 652

Футбол Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 80

Футбол Урал — Рубин 1:2 В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл в гостях «Урал». Казанцы пропустили первыми – Сантос отправил мяч в свои ворота.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 540

Политика Штаб Бабарико подал документы для его регистрации на выборы президента ЦИК Белоруссии принимает документы на регистрацию кандидатов в президенты с 20 июня по 4 июля. Сами выборы назначены на 9 августа. 1

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 134