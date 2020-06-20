Армия и оружие
REGNUMМинобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Lenta.ru вчера в 13:25
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Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета
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Газета.Ru 07:29
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Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
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В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
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RT на русском вчера в 23:21
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Северная Корея пригрозила уничтожить США
Деловое.ТВ 06:33
Общество
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Киевские силовики трижды за сутки обстреляли территорию ДНР
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Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
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