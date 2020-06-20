Армия и оружие
REGNUMМинобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Армия и оружие
Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
Политика
Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет
Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 18 июня в 03:46
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Кино
Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы
Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 03:09
Общество
«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
РИА Новости 02:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
Армия и оружие
Истребители РФ отправляли на перехват самолетов США над Охотским морем
«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля»,— цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
KM.ru вчера в 04:21
Общество
Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика
Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко.
ТВ Центр вчера в 05:54
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 субъектах
За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 03:45
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Автоспорт
Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
РИА Новости вчера в 14:29
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Гаджеты
В каком случае смартфон не нуждается в антивирусе
Директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба рассказал, в каком случае на смартфон необходимо устанавливать антивирусное обеспечение, а когда установка антивируса не имеет смысла.
Picsnews.net 02:59
Общество
Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлили до конца июня
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до конца июня, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости 03:05