Коронавирус
ИзвестияМинобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ведомство 16 июня.
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Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время
Вести.Ruвчера в 23:46
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Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК вчера в 08:07
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Армия и оружие
Битва под Прохоровкой: британский историк опровергает факт победы русских в танковом сражении 1943 года (The Times, Великобритания) (The Times)
В последнее десятилетие исследователи пытаются разобраться в истории сражения под Прохоровкой, приведя доказательства того, что 200 немецких танков нанесли колоссальный урон русской танковой армии, которая по численности превосходила немецкую в три раза.
ИноСМИ вчера в 22:51
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
СК рассказал о состоянии участников инцидента со стрельбой в Москве
Сотрудники полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте в Москве в результате стрельбы, находятся в реанимации, нападавший также в больнице.
RT на русском 03:11
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
Авто
Infiniti оптимизирует свою модельную линейку
Спорные моменты будущей реструктуризации модельного ряда Infiniti Каргар опустил, отметив только, что связи компании с Nissan станут более тесными.
CarsWeek.ru 02:57
Происшествия
В Вольске из окна пятого этажа вместе с сеткой выпал 2-летний мальчик
Взгляд-инфо 02:48
Общество
В Тульской области продлен режим ограничений до 30 июня
Несмотря на продление режима ограничений, 24 июня военный парад к Дню Победы состоится.
RuNews24.ru 02:51
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Ведомости вчера в 12:15
Общество
Окружной суд подтвердил необходимость снести здание над «Бажовской»
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:20
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости вчера в 11:46
Кино
Джеймс Ганн не будет работать с Marvel после «Стражей галактики 3»
Голливудский режиссер Джеймс Ганн признался, что третья часть блокбастера «Стражи галактики» может стать его последней работой для студии Marvel.
Культуромания вчера в 11:03
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Политика
Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
RT на русском вчера в 05:55
Здоровье
Из-за коронавируса детский отдых в Иркутской области отменен не будет
Tkgorod.ru вчера в 03:55
Интернет
В WhatsApp заработали денежные переводы
Facebook Pay это собственная платежная система компании Facebook, которая работает с картами Visa или MasterCard, а теперь новыми возможностями платежной системы могут воспользоваться пользователи, зарегистрированные в WhatsApp.
Astera вчера в 13:43
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51