Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ведомство 16 июня.

Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях

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