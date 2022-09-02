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Минобороны: бойцы «Кракена» расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении солдат ВСУ

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант России Игорь Конашенков заявил, что бойцы украинского батальона «Кракен» расстреляли выживших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при неудачном контрнаступлении на Харьковском направлении.
Lenta.ru
Как сообщила в своем Telegram-канале
 пресс-служба Министерства обороны РФ, под удар боевиков попали военнослужащие 14-й бригады вооруженных сил Украины.
Труд
Большинство украинских военных было уничтожено.
Военное дело
Известно, что при выходе к северо-западной окраине Салтовка, 56 выживших военных 14-й бригады ВСУ, пытавшихся отойти в направлении Харькова, обстреляли с позиций "Кракена".
РЕН ТВ

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Боевики «Кракен» расстрелял выживших при неудачном контрнаступлении украинских военных
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Боевики «Кракена»* расстреляли выживших из ВСУ после провального контрнаступления
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