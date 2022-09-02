Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант России Игорь Конашенков заявил, что бойцы украинского батальона «Кракен» расстреляли выживших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при неудачном контрнаступлении на Харьковском направлении.
Первый зампред Центробанка (ЦБ) России Дмитрий Тулин в интервью РБК заявил, что после начала кризиса характер валютных банковских вкладов российских граждан изменился: они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.
Заявление госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности российской прессе.