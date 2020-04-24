Общество
РЕН ТВМинобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцове
Минобороны досрочно завершило строительство многофункционального центра в подмосковном Одинцове. Как сообщает пресс-служба Минобороны, военные строители завершили монтаж медицинской техники. Были установлены аппараты УЗИ, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф и другое оборудование.
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с чего всё началось
Министерство обороны на неделю раньше завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово, сообщили в военном ведомстве. "Военные строители завершили установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования", — говорится в релизе.РИА Новостивчера в 22:05
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Готов к работе: в медцентре Минобороны в Одинцово завершена наладка оборудования
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