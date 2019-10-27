Армия и оружие
Газета.RuМинобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции
Минобороны России транспортировали на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", предназначенные для военной полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. Уточняется, что на авиабазу были доставлены десятки единиц военной техники.
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