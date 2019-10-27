Армия и оружие
Газета.RuМинобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции
Минобороны России транспортировали на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", предназначенные для военной полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. Уточняется, что на авиабазу были доставлены десятки единиц военной техники.
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Группе ученых в ходе опытов удалось установить, что именно может повлиять на устойчивость некоторых бактерий к действию антибиотиков.
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
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18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
Взрыв в новокузнецкой многоэтажке: Следком проводит проверку
В результате пострадали женщина и мужчина. По данному факту Следком проводит доследственную проверку.
Сибдепо 01:53
Общество
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РИА Новости вчера в 08:06
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Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Известия 05:11
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
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Политическая Экспертиза 00:31
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Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE
18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
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«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
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Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Evo-rus.com вчера в 15:36
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В Барселоне проходит митинг в поддержку осужденных политиков
В Барселоне проходит акция в поддержку осужденных каталонских политиков, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
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Российская газета 05:19
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РИА Новости 03:09
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«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в белой форме
«Зенит» сыграет в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в белой форме, сообщает официальный Twitter клуба.
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Экономика
Первая женщина-миллиардер Африки хочет инвестировать в РФ
Ангольская предпринимательница и первая женщина-миллиардер в Африке Изабель душ Сантуш заявила, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий.
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