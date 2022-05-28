Будьте в Плюсе

Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Баренцевом море в рамках испытаний новых видов вооружения, сообщает
 Минобороны России.
РБК
Ракета поразила морскую мишень на расстоянии около 1000 км, сообщили в субботу, 28 мая, в Минобороны РФ.
Профиль
«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», — говорится в сообщении.
РБК
Ракеты «Циркон» заступят на вооружение российской армии в этом году.
Пятый канал

Подробнее о событии

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил испытательный пуск «Циркона» в Баренцевом море
РИА Новости04:19
Минобороны показало испытания ракеты, о которой говорил Путин
URA.Ru04:06
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. км
ТАСС03:46
Корабль СФ провел новый испытательный пуск ракеты «Циркон» в Баренцевом море
Интерфакс03:37
Испытательный пуск ракеты «Циркон» в Баренцевом море — видео Минобороны
RT на русском05:34
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по мишени в Белом море
ТК Звезда03:28
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Известия03:27

Интересное

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
РИА Новости05:37

Экономисты РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар «золотой серединой»

Экономисты ИНП РАН заявили, что в настоящее время курс в 60-65 руб/ за доллар является "золотой серединой".
Газета.Ru05:36

В РФ проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы «Роснано» Чубайса

Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса.
Lenta.ru04:09

Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана в Донецкой области от ВСУ

Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, в операции участвовала также и Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru04:44

Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный буксир «Зевс»

Проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли, однако для его реализации пока нет денег.
Газета.Ru04:39

В Риге рассматривают вариант подрыва памятника советским воинам-освободителям

В Риге рассматривают все варианты сноса памятника советским воинам-освободителям в Парке Победы в районе Пардаугаве, в том числе подрыв.
Lenta.ru05:33

Чиновница из Германии Мёллер выдала секретное решение НАТО по Украине

Отбиваясь от нападок критиков за волокиту с поставками вооружений на Украину правая рука министра обороны Кристины Ламбрехт выдала военную тайну.
ГЛАС.RU06:33

Захарова: США лишают Украину запасов зерна и провоцируют продовольственный кризис

Соединённые Штаты провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая её запасов зерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском04:50

Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск

Военнослужащие ВС РФ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались вернуть под контроль опорный пункт.
ТАСС02:02