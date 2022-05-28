РБКМинобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон»Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Баренцевом море в рамках испытаний новых видов вооружения, сообщает Минобороны России.РБКРакета поразила морскую мишень на расстоянии около 1000 км, сообщили в субботу, 28 мая, в Минобороны РФ.Профиль«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», — говорится в сообщении.РБКРакеты «Циркон» заступят на вооружение российской армии в этом году.Пятый каналЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБКНТВТК ЗвездаВечерняя МоскваТелеканал 360°RT на русскомLife.ruSmotrim.ruПятый каналКомсомольская правдаРИА НовостиТВ ЦентрГлас НародаМолваИзвестияPravda.RuПрофильНациональная служба новостейПолитическая ЭкспертизаЦарьградПолитРоссияiReactorREGNUMМедиапортал Правда СевераАбзацКП - МурманскВоенное обозрениеНародные новостиDaily StormПодробнее о событииФрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил испытательный пуск «Циркона» в Баренцевом мореРИА Новости04:19Минобороны показало испытания ракеты, о которой говорил ПутинURA.Ru04:06Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. кмТАСС03:46Корабль СФ провел новый испытательный пуск ракеты «Циркон» в Баренцевом мореИнтерфакс03:37Испытательный пуск ракеты «Циркон» в Баренцевом море — видео МинобороныRT на русском05:34Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по мишени в Белом мореТК Звезда03:28Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»Известия03:27Показать ещёОценить1,5KПоделиться