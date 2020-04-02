Коронавирус
КоммерсантъМинобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом. По его словам, в Москве знают заказчиков «русофобской кампании».
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с чего всё началось
"Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников", - приводятся слова Конашенкова на странице Минобороны в Facebook.РИА Новости11:03
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