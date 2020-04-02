с чего всё началось

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом. По его словам, в Москве знают заказчиков «русофобской кампании».

Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Футбол Юниорские и юношеские чемпионаты Белоруссии по футболу прерваны Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) приняла решение о приостановке юниорских и юношеских чемпионатов страны на неопределенный срок, сообщается на сайте АБФФ.

Политика Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.

Экономика Белгородские власти утвердили 83 компании регионального значения Утвержден список компаний Белгородской области, которые имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Белгородской области.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Происшествия Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Выплаты вовремя. Почтальоны принесут пенсии и пособия на дом При выплате средств на дому сотрудник предоставит гражданину отрывную квитанцию с указанием всех видов выплат — базовой и страховой пенсий, а также дополнительных пособий.

Здоровье Петербургский роддом закрыли из-за пациентки с коронавирусом В четверг, 2 апреля, петербургский ГБУЗ «Родильный дом №16» закрыл приём новых пациентов после того, как у одной из его посетительниц выявили коронавирусную инфекцию.

Экономика Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель Решение президента Владимира Путина продлить действующий с 30 марта режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы до конца апреля ускорит падение российской экономики, полагают экономисты, опрошенные РБК.

Общество Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".

Политика НАТО намерено углублять партнерство с Украиной и Грузией Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.