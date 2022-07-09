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Минобороны: из-за потерь войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных

Из-за потерь и дезертирства войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных, сообщили в субботу в Минобороны России.
РИА Новости
"Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", — сказали в Минобороны.
РИА Новости
Целями военного присутствия в стране президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима и спасение от «геноцида и издевательств» жителей Донбасса, живущих под гнетом уже восемь лет.
Пятый канал
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.
URA.Ru

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