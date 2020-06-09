Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы получат четыре полковых комплекта "Триумфа". Такие комплексы уже несут боевое дежурство в Арктике, Центральной России, а также на юге страны.
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с чего всё началось

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.
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«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350

ТАСС03:35

Минобороны купило три полка С-400 «Триумф» и четыре комплекта С-350 «Витязь»

Life.ru04:13
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
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Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

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Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

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РБК вчера в 14:09
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Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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СМИ: следствие назначило экспертизу почерка полицейских по делу Голунова

Ведомости 06 июня в 08:01
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Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
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Популярный мессенджер отправляет номера телефонов пользователей в поиск Google.
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Врач: Вакцинация от коронавируса может начаться в августе

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе 2020 года.
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Общество

«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов

Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
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«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

РИА Новости 05:22
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В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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Губернатор Волгоградской области проверил обновление больницы Фишера

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Волгоградская правда 02:33
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
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Происшествия

Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
ТАСС 04:37
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Происшествия

Стала известна причина очередной вспышки коронавируса в Новокузнецке

Ранее в Новокузнецке уже фиксировали вспышку коронавируса в пансионате.
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Происшествия

В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА "Новости".
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Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
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Авто

«Автотор» в Калининграде приостановил производство автомобилей BMW

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Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
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Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

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Футбол

Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
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Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
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Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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Происшествия

Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
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