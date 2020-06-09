Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы получат четыре полковых комплекта "Триумфа". Такие комплексы уже несут боевое дежурство в Арктике, Центральной России, а также на юге страны.
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с чего всё началось
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.РИА Новости03:26
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Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Происшествия
СМИ: следствие назначило экспертизу почерка полицейских по делу Голунова
Ведомости 06 июня в 08:01
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Интернет
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Популярный мессенджер отправляет номера телефонов пользователей в поиск Google.
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Шоу-бизнес
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Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Общество
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Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе 2020 года.
Агентство Москва 04:39
Общество
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов
Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Здоровье
Губернатор Волгоградской области проверил обновление больницы Фишера
Завершение комплексного обновления всей инфраструктуры учреждения запланировано на 2021 год.
Волгоградская правда 02:33
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Происшествия
Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма
В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
ТАСС 04:37
Происшествия
Стала известна причина очередной вспышки коронавируса в Новокузнецке
Ранее в Новокузнецке уже фиксировали вспышку коронавируса в пансионате.
Сибдепо 04:19
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В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Авто
«Автотор» в Калининграде приостановил производство автомобилей BMW
Car.ru вчера в 23:27
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Футбол
Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer вчера в 07:14
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры
В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
Происшествия
Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба
Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07