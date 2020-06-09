Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.

с чего всё началось

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы получат четыре полковых комплекта "Триумфа". Такие комплексы уже несут боевое дежурство в Арктике, Центральной России, а также на юге страны.

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

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