Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 7 ноября, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, посещая Северо-восточный ремонтный центр.
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Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Известия02:22

Минобороны запросит модернизацию трех малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота

ТАССвчера в 23:54

Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля

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Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

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Минобороны РФ модернизирует 3 малых ракетных корабля

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Московский Комсомолец01:56

Минобороны РФ подпишет контракт на ремонт атомной подлодки «Томск»

ТК Звезда00:45
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
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В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Минобороны РФ назвало угрозы об изнасиловании Шамсутдинова вбросом

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МВД планирует проработать вопрос конфискации криптовалют

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Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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