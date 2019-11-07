Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 7 ноября, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, посещая Северо-восточный ремонтный центр.

Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

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