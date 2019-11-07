Армия и оружие
ИзвестияМинобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа
Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 7 ноября, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, посещая Северо-восточный ремонтный центр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Футбол
Зидан: «Реал» провёл идеальный матч
Общество
КС признал незаконным запрет на митинги возле зданий органов госвласти
Свой отказ чиновники обосновали региональным законом, который запрещает массовые акции в ряде мест, в том числе, на Стефановской площади и в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти.
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Политика
США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Экономика
Глава ЦБ рассказала о перспективах снижения ключевой ставки
Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки, но не намерен делать это автоматически.
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Украина сегодня в 9:20 мск в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом и перестала пускать на полуостров людей со стороны России.
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Футбол
Лига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».
Происшествия
Жителей Новгородской области эвакуируют из-за масштабного паводка
В Новгородской области спасатели эвакуируют десятки жителей в населенных пунктах, которые оказались подтоплены в результате паводка.
Политика
Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины
Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Политика
Три британские партии договорились голосовать против Brexit на выборах
Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской "Плайд камри" и Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства.
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
Технологии
«Росатом» хочет создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация «Росатом» разрабатывает отечественный квантовый компьютер, сообщают «Ведомости».
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политика
В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков
Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
Экономика
Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
Политика
Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Происшествия
В мэрию Каспийска пришли с обысками
На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова.