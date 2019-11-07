Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 7 ноября, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, посещая Северо-восточный ремонтный центр.
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Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Известия02:22

Минобороны РФ модернизирует «убийцу авианосцев» подлодку «Томск»

Московский Комсомолец01:56

Минобороны запросит модернизацию трех малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота

ТАССвчера в 23:54

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

RT на русском00:34

Минобороны РФ модернизирует 3 малых ракетных корабля

РЕН ТВ00:11

Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля

Российская газета01:02

Минобороны РФ подпишет контракт на ремонт атомной подлодки «Томск»

ТК Звезда00:45
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Футбол

Зидан: «Реал» провёл идеальный матч

Чемпионат 01:40
Общество

КС признал незаконным запрет на митинги возле зданий органов госвласти

Свой отказ чиновники обосновали региональным законом, который запрещает массовые акции в ряде мест, в том числе, на Стефановской площади и в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти.
Ореанда-Новости вчера в 09:08
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Экономика

Глава ЦБ рассказала о перспективах снижения ключевой ставки

Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки, но не намерен делать это автоматически.
REGNUM 03:12
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Украина сегодня в 9:20 мск в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом и перестала пускать на полуостров людей со стороны России.
BFM.ru 02:35
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Футбол

Лига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».
Бомбардир.ру 01:32
Происшествия

Жителей Новгородской области эвакуируют из-за масштабного паводка

В Новгородской области спасатели эвакуируют десятки жителей в населенных пунктах, которые оказались подтоплены в результате паводка.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Политика

Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 05 ноября в 08:35
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:20
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины

Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
iReactor вчера в 11:18
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Политика

Три британские партии договорились голосовать против Brexit на выборах

Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской "Плайд камри" и Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства.
ТАСС вчера в 20:38
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Технологии

«Росатом» хочет создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает отечественный квантовый компьютер, сообщают «Ведомости».
Computerworld Россия 03:17
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Политика

В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Экономика

Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество

Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
Политика

Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
РИА Новости 02:48
Происшествия

В мэрию Каспийска пришли с обысками

На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова.
BFM.ru 03:42
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