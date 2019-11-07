Армия и оружие
ИзвестияМинобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа
Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 7 ноября, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, посещая Северо-восточный ремонтный центр.
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Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Вашингтон "с интересом" воспринял приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:16
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика
Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика
Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете
Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выступлении перед правительством региона призвал пугать, сажать и убивать за оскорбления чести в сети Интернет.
Russian Deadline вчера в 18:02
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным обстановку в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 03:07
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Российская газета 02:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 05 ноября в 01:01
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника
В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.
Lenta.ru 03:53
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Шоу-бизнес
Рапунцель и Дмитренко станут родителями во второй раз
Находясь на проекте, 32-летняя Рапунцель и 31-летний Дмитренко успели несколько раз разойтись, пожениться, родить дочь Василису — и все это под прицелом телекамер.
Wday.ru 04:20
Кино
Кристиан Бейл похудел ради роли на 18 килограммов
Американский актер Кристиан Бейл за несколько месяцев сбросил 18 кг ради роли британского автогонщика Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда.
Известия вчера в 20:49
Общество
Британский словарь определил словосочетание года
Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.
Москва 24 02:33
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Футбол
Ракицкий заявил о завершении выступлений в сборной Украины
Все про Спорт ру вчера в 11:16
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK 05 ноября в 04:11
Общество
Россияне могут выбрать тип трудовой книжки
Комитет Госдумы по труду и социальной полите внес поправку в закон об электронных трудовых книжках, согласно которой сам работник определяет тип трудовой книжки - бумажный или электронный.
Город+ 04:25
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00