Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 7 ноября, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, посещая Северо-восточный ремонтный центр.
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Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

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Минобороны РФ модернизирует «убийцу авианосцев» подлодку «Томск»

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ТАССвчера в 23:54

Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
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В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

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Находясь на проекте, 32-летняя Рапунцель и 31-летний Дмитренко успели несколько раз разойтись, пожениться, родить дочь Василису — и все это под прицелом телекамер.
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Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
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