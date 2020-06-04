Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
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Минобороны начало переброску многопрофильного госпиталя из Бурятии в Забайкалье — видео

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Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

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Минобороны РФ развернет в Чите госпиталь на 100 коек

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Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

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Путин поручил Минобороны помочь Забайкалью в борьбе с коронавирусом

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ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Российская газета вчера в 04:17
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Хоккей

«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека

В омский клуб отправились сразу два хоккеиста — защитник Алексей Береглазов и нападающий Илья Каблуков, а состав «Магнитки» пополнил форвард Тейлор Бек.
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Происшествия

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Культура

Певица обвинила авторов The Last of Us: Part II в краже её песни

Американская певица Лотти Кестнер обвинила студию Naughty Dog в использовании её кавера на песню True Faith в рекламном ролике игры The Last of Us: Part II.
REGNUM 07:26
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Общество

В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни

Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов сообщил, что переболел коронавирусом

Super.ru 11:29
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
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Политика

Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
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Происшествия

СК предъявил обвинения ещё двум фигурантам дела о реабилитации нацизма

Следователи предъявили обвинения ещё двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» по статье о реабилитации нацизма.
RT на русском 10:58
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Происшествия

Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео

Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

Власти Кубани продлили карантин до 21 июня

ТАСС информирует, что некоторые послабления все же будут: с 6 июня разрешается посещение набережных, скверов и парков, хотя аттракционы по-прежнему останутся недоступными.
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Политика

Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.
Piter.tv 13:36
Происшествия

РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко

Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru 05:30
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Общество

Власти Вашингтона отменили комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
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Происшествия

Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн

В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
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Общество

В России хотят ввести новый штраф для водителей

Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
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Происшествия

Водитель сообщил подробности о начале аварии на норильской ТЭЦ

РБК 04:33
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