Коронавирус
Газета.RuМинобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
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Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Российская газета вчера в 04:17
Хоккей
«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека
В омский клуб отправились сразу два хоккеиста — защитник Алексей Береглазов и нападающий Илья Каблуков, а состав «Магнитки» пополнил форвард Тейлор Бек.
Metaratings 06:42
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Культура
Певица обвинила авторов The Last of Us: Part II в краже её песни
Американская певица Лотти Кестнер обвинила студию Naughty Dog в использовании её кавера на песню True Faith в рекламном ролике игры The Last of Us: Part II.
REGNUM 07:26
Общество
В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Происшествия
СК предъявил обвинения ещё двум фигурантам дела о реабилитации нацизма
Следователи предъявили обвинения ещё двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» по статье о реабилитации нацизма.
RT на русском 10:58
Происшествия
Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео
Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Власти Кубани продлили карантин до 21 июня
ТАСС информирует, что некоторые послабления все же будут: с 6 июня разрешается посещение набережных, скверов и парков, хотя аттракционы по-прежнему останутся недоступными.
Тонкости туризма 07:18
Политика
Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.
Piter.tv 13:36
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Общество
Власти Вашингтона отменили комендантский час
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
Известия 13:41
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Общество
В России хотят ввести новый штраф для водителей
Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00