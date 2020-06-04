Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.

Фигурное катание Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус Загитова заехала на базу 2 июня. Перед выходом на лед, согласно регламенту, спортсменка должна была сдать тест на коронавирус.

Здоровье Санитарно-эпидемиологические правила утвердили до начала 2021 года Фото: сайт мэра Москвы Сотрудники Роспотребнадзора утвердили санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции, которым необходимо придерживаться до 1 января 2021 года. 69

Технологии Названы опасные приложения для Android-смартфонов Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker. 2

Происшествия За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова пояснила, что дело о взяточничестве расследуется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России ("Посредничество во взяточничестве"). 15

Армия и оружие Украина стягивает весь спектр вооружений в Донбасс Согласно заявлению постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, ВСУ стягивают в регион весь спектр вооружений.

Автоспорт Тото Вольф: «Мерседесу» всё ещё нужно отыграть отставание от «Феррари» Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команде ещё предстоит поработать над тем, чтобы до старта сезона попытаться ликвидировать отставание от «Феррари» по мощности силовой установки.

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 329

Происшествия В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства. 46

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 866

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 35

Политика Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь. 320

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 1,6K

Игры Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа. 2

Экономика Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации. 14

Гаджеты В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей. 22