Коронавирус
Газета.RuМинобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
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Политика
В ходе акций протеста в США пострадали 114 правоохранителей
В результате акций протеста в США с субботы пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы, сообщил генпрокурор Уильям Барр.
РИА Новости 13:46
Фигурное катание
Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус
Загитова заехала на базу 2 июня. Перед выходом на лед, согласно регламенту, спортсменка должна была сдать тест на коронавирус.
Sports.ru 12:37
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Здоровье
Санитарно-эпидемиологические правила утвердили до начала 2021 года
Фото: сайт мэра Москвы Сотрудники Роспотребнадзора утвердили санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции, которым необходимо придерживаться до 1 января 2021 года.
Щербинский ВестникЪ вчера в 04:31
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker.
Astera 04:58
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Происшествия
За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников
Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова пояснила, что дело о взяточничестве расследуется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России ("Посредничество во взяточничестве").
Вести.Ru 12:54
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России
SpeedMe 05:06
Армия и оружие
Украина стягивает весь спектр вооружений в Донбасс
Согласно заявлению постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, ВСУ стягивают в регион весь спектр вооружений.
NewInform 12:57
Автоспорт
Тото Вольф: «Мерседесу» всё ещё нужно отыграть отставание от «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команде ещё предстоит поработать над тем, чтобы до старта сезона попытаться ликвидировать отставание от «Феррари» по мощности силовой установки.
Чемпионат 09:43
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Общество
Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова
Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, - заявила Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".
Комсомольская правда 06:31
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира
Лидером списка стала Кайли Дженнер, чей доход составляет около 600 миллионов долларов.
ГЛАС.RU 11:36
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Экономика
Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров
Forbes ссылается на данные Credit Suisse, согласно которым на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров.
Коммерсантъ 09:25